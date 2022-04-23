Как рассказали местные жители, боеприпас врага попал в кирпичный дом. Такие постройки не разрушаются так, как жилье, построенное во времена Советского союза.

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Также захватчики обстреляли спортивную площадку. В целом, этот жилой микрорайон, где проживают гражданские, обстреливают уже 3 сутки подряд. Заметим, что там нет ни одного военного объекта. В районе расположены только многоквартирные дома, скверы.

Жители обстрелянного Харькова поделились историями

Журналистке 24-го канала в Харькове удалось пообщаться с жителями микрорайона, который обстреливают россияне.

Приблизительно в 21 прилетел нам "русский мир" в квартиру. Военных здесь нет. В основном, пенсионеры и дети. За что они убивают Украину? Пусть идут вслед за кораблем,

– рассказали жители разрушенного дома.

Владелец квартиры в доме, который уничтожили россияне, рассказал, что проживавшая на 1 этаже соседка погибла в результате попадания вражеской ракеты в спортивную площадку. Боеприпас упал всего в 20 метрах от окна. В нее попал осколок.

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Как отметила корреспондентка 24 канала, за последние сутки россияне обстреляли Харьковскую область более 50 раз. В результате циничных действий оккупантов есть пострадавшие и погибшие.

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