Як розповіли місцеві мешканці, боєприпас ворога вцілив у цегляний будинок. Такі будівлі не руйнуються так, як житло, побудоване за часів Радянського Союзу.

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Також загарбники обстріляли спортивний майданчик. Загалом цей житловий мікрорайон, де мешкають цивільні громадяни, атакують вже 3 добу поспіль. Зауважимо, що там немає жодного військового об'єкту. У районі розташовані лише багатоквартирні будинки, сквери.

Мешканці обстріляного Харкова поділились історіями

Журналістці 24 каналу в Харкові вдалось поспілкуватись із мешканцями мікрорайону, який обстрілюють росіяни.

Приблизно о 21 прилетів нам "русскій мір" у квартиру. Воєнних тут немає. Здебільшого, пенсіонери і діти. За що вони вбивають Україну? Нехай йдуть вслід за кораблем,

– розповіли мешканці зруйнованого будинку.

Власник квартири у будинку, який знищили росіяни, розповів, що сусідка, яка мешкала на 1 поверсі, загинула внаслідок влучання ворожої ракети у спортивний майданчик. Боєприпас впав всього за 20 метрів від вікна. У неї влучив осколок.

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Як зауважила кореспондентка 24 каналу, протягом останньої доби, 23 квітня, росіяни обстріляли Харківську область понад 50 разів. Внаслідок цинічних дій окупантів є постраждалі та загиблі.

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