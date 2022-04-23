Такі дані навів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Будьте обережні Вийшов за хлібом: у Харкові уламком снаряда вбило чоловіка

Є поранені і в Харківській області

Внаслідок обстрілу Харкова наразі відомо про 4 поранених. Ще двоє людей постраждали у Чугуївському районі Харківської області.

Додамо, о 15:18 повідомили про відбій повітряної тривоги у Харкові.

Нагадаємо, у Харкові не буде нічних богослужінь на Великодень, щоб уникнути можливих провокацій провокації з боку окупантів. Окрім того, комендантська година перед святом розпочнеться о 19:00 та завершиться о 5:00.

До теми – звернення голови Харківської ОВА Синєгубова за 23 квітня: