Також у місті не буде нічних богослужінь. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У Харкові змінено час комендантської години

Комендантська година перед Великоднем у Харкові розпочнеться о 19:00 і триватиме до 5:00.

На сьогодні змінюється час комендантської години – із 19:00 до 5:00. Ми зустрічалися із представниками церков, і вирішили, що нічних богослужінь не буде,

– повідомив Синєгубов.

Він додав, що вони не можуть допустити скупчення людей, адже безпека – перш за все.

Також у Харківській міській раді нагадали, що під час комендантської години заборонено пересуватися містом як пішки, так і на авто. Разом з тим харків'яни повинні бути готовими до евакуації і в разі спрацювання сирен терміново перейти до укриття.

Крім того, мешканців просять вживати всіх необхідних заходів щодо світломаскування у темний час доби.

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