Также в городе не будет ночных богослужений. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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В Харькове изменено время комендантского часа
Комендантский час перед Пасхой в Харькове начнется в 19:00 и продлится до 5:00.
На сегодняшний день меняется время комендантского часа – с 19:00 до 5:00. Мы встречались с представителями церквей, и решили, что ночных богослужений не будет,
– сообщил Синегубов.
Также в Харьковском городском совете напомнили, что во время комендантского часа запрещено передвигаться по городу как пешком, так и на авто. Вместе с тем харьковчане должны быть готовы к эвакуации и в случае срабатывания сирен срочно перейти в укрытие.
Кроме того, жителей просят принимать все необходимые меры по светомаскированию в темное время суток.
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