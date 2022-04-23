Также в городе не будет ночных богослужений. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В Харькове изменено время комендантского часа

Комендантский час перед Пасхой в Харькове начнется в 19:00 и продлится до 5:00.

На сегодняшний день меняется время комендантского часа – с 19:00 до 5:00. Мы встречались с представителями церквей, и решили, что ночных богослужений не будет,

– сообщил Синегубов.

Он добавил, что они не могут допустить скопления людей, ведь безопасность – прежде всего.

Также в Харьковском городском совете напомнили, что во время комендантского часа запрещено передвигаться по городу как пешком, так и на авто. Вместе с тем харьковчане должны быть готовы к эвакуации и в случае срабатывания сирен срочно перейти в укрытие.

Кроме того, жителей просят принимать все необходимые меры по светомаскированию в темное время суток.

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