Такие данные сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Будьте осторожны Вышел за хлебом: в Харькове обломком снаряда убило мужчину

Есть раненые и в Харьковской области

В результате обстрела Харькова известно о 4 раненых. Еще два человека пострадали в Чугуевском районе Харьковской области.

В 15:18 сообщили об отбое воздушной тревоги в Харькове.

Напомним, в Харькове не будет ночных богослужений на Пасху во избежание возможных провокаций со стороны оккупантов. Кроме того, комендантский час перед праздником начнется в 19:00 и завершится в 5:00.

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