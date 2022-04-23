79-летний Виктор Губарев скончался от полученных ранений. Это произошло 21 апреля.

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Хлеб, который Виктор нес домой, находится в квартире его дочери.

Хлеб был в крови. Сейчас я не могу держать его, но хочу, потому что это частица моего отца. Это было последнее, что он держал в руках,

– рассказала Яна.

Отец жил в соседнем доме, вышел из дома. Он вышел из дома перед обстрелом, а через несколько минут раздались сильные взрывы. Тогда женщине позвонила мать со словами, что отец на улице.

Яна застала отца уже мертвым

Она хотела сразу выбежать на улицу, но ее остановил муж из-за опасности повторного авиаудара. Когда она выбежала из дома, увидела, как медики уносят тело ее отца.

Сейчас женщина отмечает, что из-за постоянных обстрелов даже не может нормально похоронить отца.

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