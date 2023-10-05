В частности, он отметил, что подобные столкновения недопустимы для украинских военных и правоохранителей. Он также напомнил, что враг нашего государства только один и он находится извне.
Интересно По их плану, здесь должны были встречать: Буданов вспомнил, как россияне планировали идти на Харьков.
Буданов высказался по поводу столкновения на блокпосте в Харькове
Кирилл Буданов подчеркнул, что все представители силовых структур должны руководствоваться законами нашего государства и присягой, которую они принесли Украине. Он подчеркнул, что знать и уважать права и обязанности каждого исполняющего свои служебные обязанности является аксиомой.
"И разведчики, и полицейские являются непременными составляющими Сил безопасности и обороны Украины. У нас всех один враг – Россия, и только наша упорная совместная работа способна обеспечить успех в тяжелой борьбе за свободу украинской нации", – сказал глава ГУР МО.
Он также отметил, что такие истории, как в Харькове, никакой пользы нашему государству не приносят. Более того, это может даже навредить как нашим правоохранителям, так и военным.
Поэтому в целом я крайне отрицательно оцениваю этот неприятный инцидент. Такие случаи недопустимы,
– рассказал Буданов.
Напоследок начальник украинской разведки добавил, что конфронтация внутри государства является путем пропасти. Он также напомнил, что Украина является цивилизованным государством, где действует сила четко регламентирующего права, кто, чем и как должна заниматься.
В Харькове произошла стычка на блокпосте: что известно
- В полиции Харьковской области рассказали, что 29 сентября в Харькове произошла стычка на одном из блокпостов между полицейскими и военными. В частности, правоохранителям стали угрожать.
- По предварительным данным, нападавших всего было 20, они были одеты в военную форму и имели огнестрельное оружие. Эти люди заставили весь отряд на блокпосте лечь на землю и отобрали у них табельное оружие.
- В настоящее время правоохранители открыли уголовное проведение в отношении этого инцидента. В полиции напомнили, что задача блокпостов предотвращать попадание в государство незаконного оружия, наркотиков и взрывоопасных веществ.