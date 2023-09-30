То есть оккупанты шли колонной на город и не планировали его уничтожать, ведь не ожидали сопротивления с украинской стороны. В документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова Г"од. Харьковщина " глава украинской разведки вспомнил, что россияне ожидали того, что их будут встречать, пишет 24 Канал.

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Что сказал Буданов об ожиданиях россиян

Но их должны были встречать. Тут только отдельные люди могли с оружием куда-то в ту сторону стрельнуть. Но что такое отдельный человек,

– заявил разведчик.

По его словам, за две недели до этих событий было одно интересное совещание россиян, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово и началась определенная неуверенность, что там все не так уж сильно ждут российских воинов.

"И был поднят вопрос – а куда тратились средства сколько лет. На следующем совещании все сказали: "Знаете, там все готово. Надо заходить", – вспомнил Буданов.

В то же время уточнил, что все эти средства россияне разворовывали. На информационную подготовку деньги иногда уходили, однако не на все остальное.

Россияне не ожидали сопротивления на Харьковщине

Начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Александр Куц рассказал, что россияне не ожидали сопротивления, они думали, что зайдут в Харьков и их будут встречать с цветами, с пирогами. Вместо этого харьковчане защищали свой город, что взбесило российских захватчиков.

Командир 92-й отдельной механизированной бригады Павел Федосенко рассказал, что когда россияне начали наступать, то он дал команду "огонь на поражение". Ведь задачей наших военных было сдержать врага.

Федосенко отметил, что тогда оккупанты поняли, что Харьков – большой город и просто так его не взять, ведь он подготовлен к штурму достаточно хорошо.

"По крайней мере, там люди настроены держаться до последнего дыхания. Поэтому они отказались от замысла брать Харьков штурмом. Они попытались блокировать его со всех сторон, сделать что-то вроде "блокады Ленинграда" во время Второй мировой войны", – рассказал командир 92 бригады.

Сырский напоминал, что владение Харьковом было для россиян принципиальным

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что для врага Харьков был принципиальным и они хотели его контролировать. В частности, потому, что российские захватчики всегда посягали на Слобожанщину.

Исторически. И если взять Харьков – это промышленный центр, это большое количество работающих высокотехнологичных предприятий, это мощный центр культуры. И, конечно же, владение таким центром для них (россиян – 24 Канал) было принципиальным,

– заявил Сырский.

По его словам, владение Харьковом имело огромное моральное значение как для России, так и для Украины. Но наши военные выстояли и россияне не захватили город, хотя и оккупировали часть области. Однако осенью 2022 года ВСУ и оттуда выбили врага.