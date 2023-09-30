Это сделали во избежание ударов со стороны страны-агрессора. Об этом в эфире "Украинского радио" подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Враг попал по одному из предприятий

Собственно Алексей Данилов отметил, что россияне ракетами попали по одному из предприятий, которое занимается изготовлением ракет. Известно, что соответствующее производство перенесли за пределы нашего государства, чтобы избежать рисков.

Этот удар уже произошел давно и поэтому мы, понимая, что россияне знают дислокацию определенных объектов еще со времен Советского Союза, заранее предприняли определенные шаги для того, чтобы сделать их невозможными. Это не влияет глобально на ракетную программу,

– объяснил он.

По словам секретаря СНБО, часть производства за пределами Украины. И что Россия точно туда не достанет.

"Ведь Россия только с нами может вести борьбу, а если речь идет о странах НАТО, то у них здесь все слабо", – отметил Данилов.

Отметим, что Алексей Данилов накануне дал интервью Наталье Мосейчук. Общаясь с ней, он показал карту ударов по Украине, которых враг наносил в первые дни полномасштабного вторжения.

Куда били россияне в первые дни великой войны

Собственно, Наталье Мосейчук Алексей Данилов продемонстрировал уникальную систему мониторинга. Ее начали разрабатывать еще в 2019 году на случай, если Россия таки совершит полномасштабное вторжение.

Это был первый день войны. 25 февраля россияне пытались полностью перерезать Житомир. 34 бомбардировки Житомира, Киева и Киевской области. Таким образом россияне хотели выйти на Житомирско-Одесскую трассу,

– отметил Данилов, комментируя карту с обстрелами.

Он также отметил, что пока ему сложно объяснить, чем руководствуются союзники, давая прогнозы о затяжной войне в Украине. Несмотря на это, наше государство не должно останавливаться в своей борьбе, ведь на стране отыграются все, не только Путин.