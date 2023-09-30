В документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, почему для врага Харьков был принципиальным.
Читайте также Враг готовится к наступлению на этом направлении, – Евлаш о ситуации у Купянска
Контроль над Харьковом имел огромное значение
По словам Сырского, всегда были посягательства на Слобожанщину.
Исторически. И если взять Харьков – это промышленный центр, это большое количество работающих высокотехнологичных предприятий, это мощный центр культуры. И, конечно же, владение таким центром для них (россиян – 24 Канал) было принципиальным,
– отметил он.
Командующий добавил, что владение Харьковом имело огромное нравственное значение. Причем, как для российских захватчиков, так и для Украины.
Харьков взять под свой контроль россиянам не удалось. Город мужественно противостоял оккупантам, которые его ежедневно уничтожали и продолжают делать это и по сей день. Впрочем, врагу удалось оккупировать часть области. Выбить захватчиков удалось осенью 2022 года во время контрнаступления в Харьковской области.
Россияне продолжают обстреливать Харьковщину
- Только за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов. Об этом рассказал глава ОВА Олег Лысак.
- Так, по Купянску оккупанты ударили ракетой "Гром Е-1". Известно повреждение инфраструктурного объекта. Прошло без пострадавших.
- Известно также, что вспыхнули лесные пожары в результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района. А в Западном того же района в результате обстрела повреждений получил жилой дом.
- Последняя массированная атака Харькова произошла 21 сентября. Тогда насчитали по меньшей мере шесть прилетов с самого утра. Сообщалось, что под удар врага попал Слободской район города. В результате атаки несколько человек пострадали. Их отправили в больницу.