У документальному фільмі журналіста Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, чому для ворога Харків був принциповим.
Читайте також Ворог готується до наступу на цьому напрямку, – Євлаш про ситуацію біля Куп'янська
Контроль над Харковом мав величезне значення
За словами Сирського, завжди були зазіхання на Слобожанщину.
Історично. І якщо наразі взяти Харків – це промисловий центр, це велика кількість працюючих високотехнологічних підприємств, це потужний центр культури. І, звичайно ж, володіння таким центром для них (росіян – 24 Канал) було принциповим,
– зазначив він.
Командувач додав, що володіння Харковом мало величезне моральне значення. Причому як для російських загарбників, так і для України.
Харків узяти під свій контроль росіянам не вдалося. Місто мужньо протистояло окупантам, які його щоденно нищили та продовжують робити це й по сей день. Натомість ворогові вдалося окупувати частину області. Вибити загарбників вдалося восени 2022 року під час контрнаступу на Харківщині.
Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину
- Лиш за минулу добу окупанти обстріляли цивільне населення прифронтових і прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів. Про це розповів глава ОВА Олег Лисак.
- Так, по Куп'янську окупанти вдарили ракетою "Гром Е-1". Відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта. Минулося без постраждалих.
- Відомо також про те, що спалахнули лісові пожежі внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району. А в Западному того ж району внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав житловий будинок.
- Остання масована атака Харкова сталася 21 вересня. Тоді нарахували щонайменше шість прильотів з самого ранку. Повідомляли, що під удар ворога потрапив Слобідський район міста. Внаслідок атаки кілька людей постраждали. Їх відправили до лікарні.