У документальному фільмі журналіста Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, чому для ворога Харків був принциповим.

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Контроль над Харковом мав величезне значення

За словами Сирського, завжди були зазіхання на Слобожанщину.

Історично. І якщо наразі взяти Харків – це промисловий центр, це велика кількість працюючих високотехнологічних підприємств, це потужний центр культури. І, звичайно ж, володіння таким центром для них (росіян – 24 Канал) було принциповим,

– зазначив він.

Командувач додав, що володіння Харковом мало величезне моральне значення. Причому як для російських загарбників, так і для України.

Харків узяти під свій контроль росіянам не вдалося. Місто мужньо протистояло окупантам, які його щоденно нищили та продовжують робити це й по сей день. Натомість ворогові вдалося окупувати частину області. Вибити загарбників вдалося восени 2022 року під час контрнаступу на Харківщині.

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину