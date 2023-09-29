На щастя, обійшлось без постраждалих. Загалом минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області.

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По Куп'янську вдарили ракетою "Гром-Е1"

Як розповіли в ОВА, по місту Куп’янськ російський ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1". Внаслідок цього було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Без постраждалих.

Окрім цього, внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.

А в селі Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок.

Важливо! "Гром-Е1" – російська новітня розробка, створена на базі ракети Х-38 (прийнята на озброєння у 2013 році). Фактично, це спроба росіян перетворити свої бомби ФАБи на "високоточну зброю".

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