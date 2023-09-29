К счастью, обошлось без пострадавших. В целом за прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов области.

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По Купянску ударили ракетой "Гром-Е1"

Как рассказали в ОВА, по городу Купянск российский враг нанес удар ракетой "Гром Е-1". В результате был поврежден инфраструктурный объект. Без пострадавших.

Кроме этого, в результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары.

А в селе Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом.

Важно! "Гром-Е1" – российская новейшая разработка, созданная на базе ракеты Х-38 (принятая на вооружение в 2013 году). Фактически это попытка россиян превратить свои бомбы ФАБы в "высокоточное оружие".

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