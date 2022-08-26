За время 1,5-дневного комендантского часа в Харькове открыли ряд громких уголовных дел

На протяжении 22 – 24 августа в Харькове действовал комендантский час. По результатам проведенных проверок был открыт ряд громких уголовных дел.

Они касаются наркотиков, оружия и государственной измены. Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко.

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Было внесено одно уголовное производство в ЕРДР в отношении жителя Харькова по статье 111-1 – коллаборационная деятельность. Он распространял в социальных сетях призывы о содействии российской военной агрессии против Украины,

– заметил и.о. начальника следственного управления полиции Харьковщины Андрей Шарнин.

В полиции добавили, что также были задержаны 5 человек, находившихся в розыске за ранее совершенные уголовные правонарушения.

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