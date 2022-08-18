Об этом рассказал российский пропагандист владимир соловьев. Также информацию о новом гауляйтере журналистам подтвердили 2 анонимных источника.

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На Харьковщине будет новый оккупационный "председатель"

соловьев рассказал, что новым так называемым "председателем" оккупационного правительства в Харьковской области станет мэр Краснодара – 44-летний андрей алексеенко.

"Председателем" Совета министров Администрации Харьковской области станет андрей алексеенко. Нынешний мэр Краснодара. Известная на Кубани фигура,

– написал пропагандист.

Эту информацию на условиях анонимности подтвердили в мэрии Краснодара. В общем, алексеенко рассматривали как кандидата на несколько должностей, однако в конце концов его предварительно согласовали на должность "председателя Совета министров".

"По административной структуре премьер-министром мог стать человек уровня вице-губернатора, а алексеенко сейчас мэр. Но учли его предыдущий опыт первым вице-губернатором Краснодарского края, поэтому назначение согласовали", – объяснил один из источников.

В то же время в администрации Краснодара и Краснодарского края официально переход алексеенко пока не комментируют. Примечательно, что еще в мае прокурор Краснодарского края сергей табельский сообщил, что правоохранители проводят расследование уголовного дела насчет обвинения мэра в получении взятки. Его возбудили еще в декабре 2021 года.

Ранее алексеенко приезжал на временно оккупированные территории Харьковской области. После этого он сообщил, что Краснодарский край взял кураторство над регионом. Кроме того, в мае мэр подписал документ о поддержке военкоматов в наборе "добровольцев" на войну против Украины.

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