В рамках более жестких ограничений ужесточены проверки паспортных данных и автомобилей горожан. Об этом в эфире 24 канала рассказала наша корреспондент из Харькова Анна Черненко.

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У коллаборантов нашли "иконы" путина

Журналистка отметила, что в течение нескольких дней, пока продолжаются усиленные меры безопасности, первых подозреваемых уже задержали. Правоохранители устанавливают обстоятельства этих дел.

Руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что силы обороны готовятся к террористическим атакам со стороны рф.

Мы для себя понимаем, что они не дадут нам отпраздновать день города – 23 августа. Также постараются поразить как можно больше гражданских 24 августа, когда мы отмечаем День Независимости,

– убежден шеф областной полиции.

Также он рассказал о фильтрационных мероприятиях, которые полиция проводит совместно с СБУ по всему Харькову. Они продлятся несколько дней, но уже есть первые результаты.

"Во время одного из обысков мы изъяли флаги рф. У некоторых дома портреты путина висят на том месте, где должны быть иконы", – рассказал Владимир Тимошко.

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