В рамках более жестких ограничений ужесточены проверки паспортных данных и автомобилей горожан. Об этом в эфире 24 канала рассказала наша корреспондент из Харькова Анна Черненко.
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У коллаборантов нашли "иконы" путина
Журналистка отметила, что в течение нескольких дней, пока продолжаются усиленные меры безопасности, первых подозреваемых уже задержали. Правоохранители устанавливают обстоятельства этих дел.
Руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что силы обороны готовятся к террористическим атакам со стороны рф.
Мы для себя понимаем, что они не дадут нам отпраздновать день города – 23 августа. Также постараются поразить как можно больше гражданских 24 августа, когда мы отмечаем День Независимости,
– убежден шеф областной полиции.
Также он рассказал о фильтрационных мероприятиях, которые полиция проводит совместно с СБУ по всему Харькову. Они продлятся несколько дней, но уже есть первые результаты.
"Во время одного из обысков мы изъяли флаги рф. У некоторых дома портреты путина висят на том месте, где должны быть иконы", – рассказал Владимир Тимошко.
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Усиленные мероприятия в Харькове
- Чтобы уберечь гражданских от возможных вражеских провокаций в праздничные дни, в Харькове решили ввести длительный комендантский час.
- Ограничения начнут действовать в 19 часов 23 августа, когда отмечают День города, и будут продолжаться до 7 часов утра 25 августа – следующего дня после Дня Независимости Украины.