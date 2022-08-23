У межах більш жорстких обмежень посилені перевірки паспортних даних та автомобілів містян. Про це в ефірі 24 каналу розповіла наша кореспондетка з Харкова Анна Черненко.

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У колаборантів знайшли "ікони" путіна

Журналістка відзначила, що протягом кількох днів, поки тривають посилені заходи безпеки перших підозрюваних вже затримали. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цих справ.

Керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко відзначив, що сили оборони готуються до терористичних атак з боку рф.

Ми для себе розуміємо, що вони не дадуть нам відсвяткувати день міста – 23 серпня. Також намагатимуться вразити якомога більше цивільних 24 серпня, коли ми відзначаємо День Незалежності,

– переконаний шеф обласної поліції.

Також він розповів про фільтраційні заходи, які поліція проводить спільно з СБУ по всьому Харкову. Вони триватимуть декілька днів, але вже є перші результати.

"Під час одного з обшуків ми вилучили прапори рф. У декого вдома портрети путіна висять на тому місці, де мали б бути ікони", – розповів Володимир Тимошко.

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Посилені заходи в Харкові