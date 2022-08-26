россияне коварно обстреливали мирных жителей Харьковского и Чугуевского районов области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным источников 24 канала в ОВА, под прицелом находился еще и Богодуховский район. Всего в результате обстрелов пострадали три человека и один – погиб.

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В Чугуеве обошлось без пострадавших, а в Дергачах есть погибшие и раненые

Сначала враг обстрелял Чугуев. Около двух часов россияне нанесли по городу ракетный удар. Как следствие, поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, без пострадавших.

Через пол часа оккупанты ударили по Дергачам и разрушили образовательное учреждение. К сожалению, погибла женщина около 50 лет, а 59-летний мужчина получил ранения. Информацию пока уточняют.

В результате обстрелов в обоих городах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, уничтожены несколько автомобилей. На месте ударов произошли пожары.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Чугуевском районе погиб 1 человек, 2 – ранены.

Что происходит на Харьковском направлении: Генштаб

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии район таких населенных пунктов: Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка.

россияне продолжили активно применять БПЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

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