росіяни підступно обстрілювали мирних жителів Харківського та Чугуївського районів області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними джерел 24 каналу в ОВА, під прицілом був ще й Богодухівський район. Загалом внаслідок обстрілів постраждали троє людей та одна – загинула.

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У Чугуєві обійшлося без постраждалих, а в Дергачах є загиблі та поранені

Спочатку ворог обстріляв Чугуїв. Близько 2:00 росіяни завдали по місту ракетного удару. Як наслідок, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, без постраждалих.

Через пів години окупанти вдарили по Дергачах і зруйнували освітній заклад. На жаль, загинула жінка близько 50 років, а 59-річний чоловік зазнав поранення. Інформацію наразі уточнюють.

Внаслідок обстрілів в обох містах пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, знищено кілька автомобілів. На місці ударів сталися пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Чугуївському районі загинула 1 людина, 2 – поранені.

Що діється на Харківському напрямку: Генштаб

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії район таких населених пунктів: Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка.

росіяни продовжили активно застосовувати БпЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

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