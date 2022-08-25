В частности, центр Харькова обстреливали и в День города – 23 августа. Досталось Шевченковскому району города. Также пытались бить и 24 августа. Об этом в эфире 24 канала рассказала советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

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По ее словам, в ночь на День Независимости над Харьковом украинским противовоздушным силам обороны удалось сбить две вражеские ракеты над городом.

Вечером 23 августа враг трижды обстрелял Шевченковский район Харькова из РСЗО предположительно кассетными боеприпасами. Пострадали жилые дома. Ранение получил 38-летний мужчина.

Уже поздно ночью над этим же районом Харькова взорвалась ракета, предварительно – "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар.

Ситуация в регионе

Наиболее интенсивно 24 августа враг обстреливал поселок Малая Даниловка в Харьковском районе. Там повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. Несколько человек ранены. Кроме этого, погибли многие животные.

В то время в Харьковском и Богодуховском районах из-за обстрелов горела трава на больших открытых площадях.

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В течение суток россияне обстреливали Харьков, а также Харьковский и Богодуховский районы области.

Ранее Олег Синегубов также сообщал, что в ночь на 25 августа одна российская ракета взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Так что в самом Харькове ночью "прилетов" не было. По предварительным данным, в результате падения смертоносного снаряда на Чугуевщине никто не пострадал.

Справка. В День Независимости в Украине объявляли воздушную тревогу рекордное количество раз – 189. Зачастую сирены включали именно в Харьковской области. В общей сложности за сутки местным жителям пришлось 13 раз спускаться в укрытие.