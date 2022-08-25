Зокрема, центр Харкова обстрілювали і на День міста – 23 серпня. Дісталось Шевченківському району міста. Також намагалися гатити й 24 серпня. Про це в ефірі 24 каналу розповіла радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

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За її словами, у ніч на День Незалежності над Харковом українським протиповітряним силам оборони вдалося збити дві ворожі ракети над містом.

Так, ввечері 23 серпня ворог тричі обстріляв Шевченківський район Харкова з РСЗВ імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік.

Вже пізно уночі над цим же районом Харкова вибухнула ракета, попередньо – "Калібр". Пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа.

Ситуація у регіоні

Найбільш інтенсивно 24 серпня ворог обстрілював селище Мала Данилівка в Харківському районі. Там пошкоджено 11 приватних будинків, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. Декілька людей поранені. Крім цього, загинуло багато тварин.

У той час Харківському та Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах.

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Загалом впродовж доби росіяни обстрілювали Харків, а також Харківський та Богодухівський райони області.

Раніше Олег Синєгубов також повідомляв, що у ніч на 25 серпня одна російська ракета вибухнула у повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. То ж у самому Харкові вночі "прильотів" не було. За попередніми даними, унаслідок падіння смертоносного снаряда на Чугуївщині ніхто не постраждав.

Довідка. На День Незалежності в Україні оголошували повітряну тривогу рекордну кількість разів – 189. Найчастіше сирени вмикали саме на Харківщині. Загалом за добу місцевим мешканцям довелося 13 разів спускатися в укриття.