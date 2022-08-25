Перша ракета вибухнула у повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. То ж у самому Харкові вночі "прильотів" не було.

До теми Такого тихого Дня Незалежності у Харкові ще не було, – журналістка

За попередніми даними, унаслідок падіння смертоносного снаряда на Чугуївщині ніхто не постраждав.

Деталі про обстріли Харківщини

Загалом впродовж доби росіяни обстрілювали Харків, а також Харківський та Богодухівський райони області.

Близько 9 години ранку 24 серпня ворог вгатив по Шевченківському районі Харкова. Пошкоджень зазнав заклад освіти. Постраждалих серед населення немає.

Найактивніше росіяни відкривали вогонь по селищі Мала Данилівка в Харківському районі. Там руйнувань зазнали приватні будинки, господарчі споруди. Крім того, спалахнули кілька пожеж. У Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах.

Протягом доби з пораненнями госпіталізували 2 мешканців області. Це чоловіки віком 39 і 48 років з Малої Данилівки.

На лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати наші позиції із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. В районі Ізюма окупанти намагалися наступати в напрямку Пасіка – Долина, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами,

– розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Додамо, що На День Незалежності в Україні оголошували повітряну тривогу рекордну кількість разів – 189. Найчастіше сирени вмикали саме на Харківщині. Загалом за добу місцевим мешканцям довелося 13 разів спускатися в укриття.

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