Первая ракета взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Так что в самом Харькове ночью "прилетов" не было.

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По предварительным данным, в результате падения смертоносного снаряда на Чугуевщине никто не пострадал.

Детали об обстрелах Харьковской области

В течение суток россияне обстреливали Харьков, а также Харьковский и Богодуховский районы области.

Около 9 часов утра 24 августа враг устроил по Шевченковскому району Харькова. Повреждений получил образование. Пострадавших у населения нет.

Активнее всего россияне открывали огонь по поселку Малая Даниловка в Харьковском районе. Там разрушения получили частные дома, хозяйственные постройки. Кроме того, вспыхнули несколько пожаров. В Харьковском и Богодуховском районах из-за обстрелов горела трава на больших открытых площадях.

В течение суток с ранениями госпитализировали 2 жителей области. Это мужчины в возрасте 39 и 48 лет из Малой Даниловки.

На линии столкновения враг продолжает обстреливать наши позиции из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма оккупанты пытались наступать в направлении Пасека – Долина, но под огнем ВСУ отступили с потерями,

– рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

Добавим, что в День Независимости в Украине объявляли воздушную тревогу рекордное количество раз – 189. Зачастую сирены включали именно на Харьковщине. В общей сложности за сутки местным жителям пришлось 13 раз спускаться в укрытие.

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