"Праздничный" комендантский час в Харькове
Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. По ее словам, таким тихим 24 августа в городе никогда не было. Улицы Харькова пустые, без необходимости люди не выходят.
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Корреспондент отметила, что харьковчанам следует оставаться дома, потому что работают правоохранители, но самое главное – это угроза обстрелов.
От ракетных ударов и артобстрелов с таким соседом, как россия, мы, к сожалению, не застрахованы. Поэтому в Харькове сегодня тихий, семейный и домашний День Независимости,
– подчеркнула Анна Черненко.
Полиция патрулирует Харьков на российском "Тигре"
Несмотря на это, харьковчане получили в День Независимости интересный подарок. Теперь полиция патрулирует улицы города и заботится о безопасности граждан на трофейной российской боевой машине "Тигр". Ее украсили украинской символикой и надписью: "Добрый вечер, мы из Харькова".
Журналист рассказала, что эта машина в начале полномасштабного вторжения ехала из Белгорода оккупировать Харьков, однако ВСУ и правоохранители "денацифицировали" ее. Несколько месяцев "Тигра" ремонтировали, после чего и вывезли на улицы города, но уже с другой целью.
Корреспондент рассказала о ситуации в Харькове и области в День Независимости: смотрите видео
россияне ударили по Харькову в День Независимости: коротко
- Как и ожидалось, оккупанты решили по-своему "поздравить" Украину с праздником и в первые же часы после полуночи нанесли удары по нескольким городам.
- В их числе был и Харьков. Около 00:30 практически сразу после сигнала воздушной тревоги в городе услышали взрывы.
- Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под обстрел попал Новобаварский район. "Прилетело" по нескольким адресам.