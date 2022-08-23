Замість того, щоб святкувати День Державного прапора та День міста харків'яни вкотре страждають від ракетного терору росіян.

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У Харкові знову вибухи

Близько 13:23 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. На фоні сирен жителі Харкова почули звуки вибухів.

Детальнішої інформації про те, що трапилось, немає, проте це вже третій обстріл міста за день.

Незадовго до цього, близько 12:30 на півдні Харкова почули звуки вибухів. Згодом у місті почали лунати сирени, після чого в регіоні оголосили про повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях. Пізніше виявилось, що окупанти обстріляли з артилерії Шевченківський район. Відбій повітряної тривоги у Харкові оголосили аж о 13:01.

Натомість перші обстріли за сьогодні харків'яни почули близько 6 ранку.

Що відбувається на Харківщині

На лінії зіткнення у Харківській області тривають активні бойові дії. Російські окупанти використовують проти українських воїнів ствольну та реактивну артилерію, танки та авіацію. Проте наші воїни надійно утримують позиції, завдаючи ворогу втрат.

Проте загарбники нещадно обстрілюють Харків та Харківську область:

Сьогодні близько 6 ранку російські військові обстріляли Київський район Харкова влучили у приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Також близько 6 ранку окупанти обстріляли село Коробочкине Чугуївського району. Сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

Вчора ввечері близько 21:30 ворог завдав удару 3 ракетами по с. Стара Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджені теплиці, сталася пожежа. Без постраждалих.

Минулої доби ворог регулярно обстрілював населені пункти Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства, сталося кілька пожеж за межами населених пунктів, горіли лісосмуги та трава. Постраждали 2 мирних жителів. У Чугуївському районі поранена 71-річна жінка, в Ізюмському районі – чоловік 58 років.

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