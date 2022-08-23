Вместо того чтобы праздновать День Государственного флага и День города харьковчане в очередной раз страдают от ракетного террора россиян.

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В Харькове снова взрывы

Около 12:30 на юге Харькова услышали звуки взрывов. Впоследствии в городе начали раздаваться сирены, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

Людей призвали находиться в укрытиях. Позже оказалось, что оккупанты обстреляли из артиллерии Шевченковский район.

Отбой воздушной тревоги в Харькове объявили в 13:01.

Что происходит на Харьковщине

На линии столкновения в Харьковской области продолжаются активные боевые действия. российские оккупанты используют против украинских воинов ствольную и реактивную артиллерию, танки и авиацию. Однако наши воины надежно удерживают позиции, нанося врагу потери.

Однако захватчики беспощадно обстреливают Харьков и Харьковскую область:

Сегодня около шести утра российские военные обстреляли Киевский район Харькова, попали в частный дом. К счастью, никто не пострадал.

Также около 6 утра оккупанты обстреляли село Коробочкино Чугуевского района. Произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Вчера вечером около 21:30 враг нанес удар 3 ракетами по с. Старая Гнилица Чугуевского района. Повреждены теплицы, произошел пожар. Без пострадавших.

За прошедшие сутки враг регулярно обстреливал населенные пункты Чугуевского и Изюмского районов. Повреждены здания гражданского предприятия, произошло несколько пожаров за пределами населенных пунктов, горели лесополосы и трава. Пострадали 2 мирных жителя. В Чугуевском районе ранена 71-летняя женщина, в Изюмском районе – мужчина 58 лет.

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