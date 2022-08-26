Такое поведение назвали недостойным и неподобающим. Об этом 24 каналу сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Это урок для других чиновников
Пока харьковчане массово возвращаются в родной Харьков, вопреки тому, что город неустанно обстреливают россияне, некоторые госслужащие решают "погулять" на полную. Сергей Колесник, занимавший должность директора Департамента земельных отношений, отдыхал на элитном курорте Лазурного побережья – в Ницце. Более того, он без угрызений совести выкладывал фото с французских каникул в соцсети.
Я принял решение: Колесник Сергей Владимирович – директор Департамента земельных отношений – уволен. За поведение, которое сегодня в условиях войны несовместимо со статусом человека, находящегося на государственной службе. Это урок для всех. Для всех! Хочу, чтобы вы это понимали. Так будет с каждым, кто позволяет себе подобные затеи,
– заявил глава Харькова Игорь Терехов.
Ситуация в Харькове: коротко
- Харьков и область ежедневно обстреливают войска государства-агерсорки. Ночью они ударили по Чугуеву и Дергачам – в результате обстрела погибла женщина.
- 23 августа – в День города – враг атаковал Шевченковский район. А в День Независимости Украины силы ПВО сбили две ракеты над городом.
- В предпраздничные дни военные и правоохранители провели множество проверок по городу. У нескольких харьковчан во время обысков обнаружили российские триколоры и "иконы" путина.
- В Харьковской области разрушены или частично повреждены 170 школ. Так, ученики будут учиться в онлайн-формате.
- Для захватчиков избрали нового руководителя. Новым гауляйтером временно оккупированных территорий Харьковской области стал действующий мэр Краснодара.
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