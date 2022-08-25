Чиновника "застукали" местные СМИ

Местные СМИ заметили, что директор департамента земельных отношений Харьковского горсовета Сергей Колесник во время войны опубликовал в соцсетях фото, где отдыхает на Лазурном побережье в Ницце (Франция). Он опубликовал фотографию, указав геолокацию.

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Как пишут СМИ, на одной из фотографий чиновник, вероятно, с семьей на центральной площади в Ницце. На одном из фото Колесник держит пакет из элитного бутика Hermes.



Сергей Колесник с семьей в Ницце / Фото из соцсетей чиновника

На двух других фотографиях он рядом со спорткаром Porsche с харьковскими номерами. Стоимость такого авто оценивают почти в 4,7 миллиона гривен.



Сергей Колесник садится в Porsche / Фото из соцсетей чиновника

После того как его фото было распространено в соцсетях, Сергей Колесник закрыл доступ к своей странице в фейсбуке.

Пока неизвестно, на каком основании Сергей Колесник смог покинуть территорию Украины.

Колесника уже уволили

Мэр Харькова Игорь Терехов поручил провести проверку после того, как в СМИ появилась информация, что Колесник отдыхает в Ницце. Харьковский мэр пообещал уволить чиновника, если он действительно во Франции.

У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен,

– говорил Терехов.

Депутаты Харьковского городского совета от партии "Европейская солидарность" выступили с требованием провести проверку факта пребывания Сергея Колесника в Ницце. Они заявили, что будут инициировать его увольнение, если факт подтвердится.

Вечером 25 августа в СМИ появилась информация, что Игорь Терехов уволил Сергея Колесника. "Это цинизм и хамство. Он уволен", – цитируют некоторые медиа Терехова.

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