Чиновника "застукали" місцеві ЗМІ

Місцеві ЗМІ помітили, що директор департаменту земельних відносин Харківської міськради Сергій Колесник під час війни опублікував у соцмережах фото, де відпочиває на лазурному узбережжі в Ніцці (Франція). Він опублікував фотографію, вказавши геолокацію.

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Як пишуть ЗМІ, на одній зі світлин чиновник, ймовірно, з родиною на центральній площі в Ніцці. На одному з фото Колесник тримає пакет з елітного бутіка Hermes.



Сергій Колесник з родиною у Ніцці / Фото із соцмереж чиновника

На двох інших фото він поруч зі спорткаром Porsche з харківськими номерами. Вартість такого авто оцінюють у майже 4,7 мільйона гривень.



Сергій Колесник сідає у Porsche / Фото із соцмереж чиновника

Після того, як його фото поширили у соцмережах, Сергій Колесник закрив доступ до своєї сторінки у фейсбуці.

Наразі не відомо, на якій підставі Сергій Колесник зміг покинути територію України.

Колесника вже звільнили

Мер Харкова Ігор Терехов доручив провести перевірку після того, як ЗМІ з'явилася інформація, що Колесник відпочиває у Ніцці. Харківський мер пообіцяв звільнити чиновника, якщо він дійсно у Франції.

У мене рішення однозначне. Ця людина не повинна обіймати, якщо підтвердяться факти, таку посаду, яку вона обіймає. Я дав завдання буквально вчора після цієї інформації перевірити всі факти. Якщо факти підтвердяться, він буде звільнений,

– говорив Терехов.

Депутати Харківської міської ради від партії "Європейська солідарність" виступили з вимогою провести перевірку факту перебування Сергія Колесника у Ніцці. Вони заявили, що ініціюватимуть його звільнення, якщо факт підтвердиться.

Ввечері 25 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що Ігор Терехов звільнив Сергія Колесника. "Це цинізм та хамство. Він звільнений", – цитують деякі медіа Терехова.

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