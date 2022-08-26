Таку поведінку назвали негідною та неналежною. Про це 24 каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Це урок для інших чиновників

Поки люди масово повертаються до рідного Харкова, всупереч тому, що місто невпинно обстрілюють росіяни, деякі держслужбовці вирішують "гульнути" на повну. Сергій Колесник, який обіймав посаду директора Департаменту земельних відносин, відпочивав на елітному курорті Лазурного узбережжя – у Ніцці. Ба більше, він без докорів сумління викладав фото з французьких канікул у соцмережі.

Я прийняв рішення: Колесник Сергій Володимирович – директор Департаменту земельних відносин – звільнений. За поведінку, яка сьогодні в умовах війни несумісна зі статусом людини, яка перебуває на державній службі. Це урок для всіх. Для усіх! Хочу, щоб ви це розуміли. Так буде з кожним, хто дозволяє собі подібні витівки,

– заявив очільник Харкова Ігор Терехов.

Ситуація у Харкові: коротко

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