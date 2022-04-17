Такую информацию сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
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По предварительным данным, на Слобожанском направлении оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова.
Враг пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений Вооруженных сил Украины и объектов критической инфраструктуры.
Также сообщается, что в Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Оккупационные войска продолжают бить ракетами по Мариуполю, в том числе и с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.
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