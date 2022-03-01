В соцсетях опубликовали новые видео обстрелов Харькова. Российские оккупационные войска наносят удары ракетными системами залпового огня.

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Видео обстрела Харькова вечером 1 марта

Российские войска подвергают Харьков массированным атакам с первого дня войны.

1 марта по центральной площади Свободы в Харькове нанесли удар крылатой ракетой класса "Калибр". Она упала у здания Харьковской ОГА. В результате этого удара по центру города, погибли по меньшей мере 10 человек, еще 40 получили разной степени ранения.

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