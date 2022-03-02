Известно, что снаряд попал в Дом труда. По всей вероятности, оккупанты целились в мэрию, сообщает 24 канал.
Стоит отметить Глава НБУ призвал заблокировать для России и Беларуси использование СПЗ
Новые взрывы в Харькове
Результат удара снаряда в центре города – выбитые окна, двери городского совета и других зданий, которые находятся вокруг.
Смотрите видео из Харькова:
Харьков после взрыва / Фото телеграмм "СолнцеЛикий Харьков"
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