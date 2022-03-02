Відомо, що снаряд потравив у Будинок праці. Цілком ймовірно, що окупанти цілилися у мерію, повідомляє 24 канал.
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Нові вибухи у Харкові
Результат удару снаряда у центрі міста – це вибиті вікна, двері міської ради та інших будівель, які знаходяться навколо.
Дивіться відео з Харкова:
Харків після вибуху / Фото телеграм "СолнцеЛикий Харьков"
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