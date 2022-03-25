Квартира 96-летнего мужчины, как и весь этаж, выгорели дотла. К сожалению, от Бориса Романченко остались только кости.
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Найти останки удалось со второй попытки.
Что стоит знать о Борисе Романченко:
- Борис Романченко пережил Голодомор и Вторую мировую войну.
- Он был узником германских концлагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Мительбау-Дора и Берген-Бельзен.
- В течение жизни активно боролся за сохранение памяти о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.
Но 21 марта 2022 года его жизнь забрали "рашисты".
Прощание с Борисом Романченко: смотрите видео