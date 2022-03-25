Квартира 96-річного чоловіка, як і весь поверх, вигоріли вщент. На жаль, від Бориса Романченка залишилися лише кістки.

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Знайти останки вдалося з другої спроби.

Що варто знати про Бориса Романченка:

Борис Романченко пережив Голодомор та Другу світову війну.

Він був в'язнем німецьких концтаборів Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен.

Впродовж життя активно боровся за збереження пам'яті про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

Але 21 березня 2022 року його життя забрали "рашисти".

Прощання з Борисом Романченком: дивіться відео