Квартира 96-річного чоловіка, як і весь поверх, вигоріли вщент. На жаль, від Бориса Романченка залишилися лише кістки.
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Знайти останки вдалося з другої спроби.
Що варто знати про Бориса Романченка:
- Борис Романченко пережив Голодомор та Другу світову війну.
- Він був в'язнем німецьких концтаборів Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен.
- Впродовж життя активно боровся за збереження пам'яті про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.
Але 21 березня 2022 року його життя забрали "рашисти".
Прощання з Борисом Романченком: дивіться відео