Напомним, что из-за вторжения вражеских войск Путина в Украину в нашей стране введено военное положение. Когда раздается сигнал тревоги – необходимо перейти в укрытие.

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Сейчас ВСУ зачищают Харьков от российских диверсионно-разведывательных групп и части российских военных. Горожан просят не выходить на улицы, не передвигаться по городу на автомобилях и не пытаться покинуть город. В условиях военного времени такие действия могут быть оценены как диверсия.

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