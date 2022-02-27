Боится даже воздухом нашим дышать, – Геращенко

Сержант Дмитрий Иванов сказал, что в Украину его отправили командиры. Оккупант на видео был так испуган, что еле сдерживал слезы.

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Он боится даже воздухом нашим дышать, не то, что стрелять,

– отметил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Несколько секунд русский боец вспоминал фамилию своего командира. Впоследствии он также рассказал, что работает пулеметчиком в мотострелковой бригаде, а его задачей было оцепить территорию.

Смотрите видео с допроса пленного оккупанта:

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