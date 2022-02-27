Об этом Владимир Коваленко сообщил Суспільному.

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"Зеленый коридор" в Новой Каховке: что известно

"Обещают с той (российской) стороны уполномоченные на этот разговор, что только возникнет наиболее подходящий для этого момент, то хоть в течение часа – полтора – трех. Сказали, лучше, подготовьтесь, чтобы там автобусы были",

– рассказал Владимир Коваленко.

27 февраля утром в соцсетях появилось видеообращение местного жителя, в котором он рассказал, что села Веселое и Казацкое стали полем боя.

"Третьи сутки у нас идет война. Все случилось так неожиданно, что люди не успели покинуть свои дома. У них нет света, воды, еды. Со многими нет связи. В подвалах – дети, беременные женщины, которые начали рожать. Даже не знаю, что с ними, дайте людям "коридор", – сказал мужчина.

Ранее стало известно, что оккупанты взяли под контроль Новую Каховку.

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