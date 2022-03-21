Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в городе уже разрушено 972 здания. Из них 778 – жилые дома.

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Сегодня мы уже активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть четкое понимание, как и что надо будет делать, – сказал Терехов.

Город возродится с харьковским духом

Он сообщил, что работы будет очень много, но убежден, что вместе все можно сделать.

Я встречался с людьми, и подошли ко мне ребята и говорят: "Давайте мы вместе будем возрождать город Харьков. Мы готовы по 24 часа в сутки работать, чтобы возродить город",

– рассказал Терехов.

По его словам, это особый харьковский дух, который не передать словами. Поэтому город обязательно удастся возродить.

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