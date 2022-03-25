В сети опубликовали видео момента попадания снаряда у людей, которые в Харькове ждали гуманитарной помощи.

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Момент попадания снаряда в людей в Харькове

На опубликованном в сети видео с камер наблюдения видно, как ракета летит прямо в толпу. Люди сразу начинают разбегаться в стороны.

К сожалению, избежать жертв не удалось. Атака россиян привела к гибели 6 мирных жителей Харькова. Еще 15 получили травмы, их госпитализировали.

Напомним, российские захватчики утром 25 марта попали в больницу в Основянском районе Харькова. В результате погибли 4 человека, еще 7 получили ранения.