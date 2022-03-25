Полиция сообщила, что инфраструктуру обстреляли из реактивных систем залпового огня.

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По их данным, пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 – погибли.

Около 7:45 российские военные обстреляли городскую поликлинику в Основянском районе города, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. Ни одного военного объекта рядом не находится,

– подчеркнули в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факт преступления и собирают все необходимые вещественные доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности.

Добавим, что в ночь на 25 марта оккупанты также обстреляли больницу в Дергачах на Харьковщине. В целом центр города обстреляли с беспилотника. Известно, что один мирный житель погиб, еще один ранен.

К слову, 24 марта в Харькове оккупанты обстреляли очередь людей, которые стояли за гуманитарной помощью. Погибли 6 человек, еще 15 получили ранения. А до того враг обстрелял центр города с кораблей ракетами "Калибр".

Обратят внимание – оккупанты уничтожают книги истории Украины: