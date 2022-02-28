На совещании с городским председателем Харькова, заместителями и участниками оперативного штаба Синегубов анонсировал создание областного логистического центра, цель которого предотвратить гуманитарную катастрофу.

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Вместе с департаментами Харьковской военной администрации и мэрией координируются дальнейшие действия в соответствии с гуманитарными потребностями людей в области.

Анонсировали создание областного гуманитарного центра / Фото Олег Синегубов

Полный текст сообщения:

Создаем областной логистический центр гуманитарной помощи. Мы не допустим гуманитарного кризиса, чего так ждет враг.

Сегодня провел совещание совместно с мэром Харькова, заместителями и участниками оперативного штаба.

Мы объединяем жителей Харьковщины, представителей бизнеса, крупные торговые сети, получаем помощь от соседних областей, от друзей из-за границы. Постоянно поступает помощь и для ВСУ, и для граждан в укрытиях: продукты, одежда, компьютерная техника, гаджеты, автомобили, строительные материалы для защитных сооружений и многое другое.

Департаменты Харьковской военной администрации совместно с мэрией скоординируют дальнейшие наши действия в соответствии с необходимостью.

Важно держать тесную коммуникацию с районами области и общинами.

Планирую выехать лично на логистические центры. Все собранное будем распределять и на ВСУ, и на Тероборону, раненым, малоимущим семьям, тем, кто сейчас в укрытиях. Волонтеры уже это делают.

Мы сильные – потому что мы единые!

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