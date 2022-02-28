На нараді з міським головою Харкова, заступниками та учасниками оперативного штабу Синєгубов анонсував створення обласного логістичного центру, який має на меті запобігти гуманітарній катастрофі.

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Спільно з департаментами Харківської військової адміністрації та мерією координується подальші дії відповідно до гуманітарних потреб людей в області.

Анонсували створення обласного гуманітарного центру / Фото Олег Синєгубов

Повний текст повідомлення:

Створюємо обласний логістичний центр гуманітарної допомоги. Ми не допустимо гуманітарної кризи, чого так чекає ворог.

Сьогодні провів нараду спільно із міським головою Харкова, заступниками та учасниками оперативного штабу.

Ми об’єднуємо жителів Харківщини, представників бізнесу, великі торгівельні мережі, отримуємо допомогу від сусідніх областей, від друзів з-за кордону. Постійно надходить допомога і для ЗСУ, і для громадян в укриттях: це продукти, одяг, комп’ютерна техніка, гаджети, автомобілі, будівельні матеріали для захисних споруд та багато іншого.

Департаменти Харківської військової адміністрації спільно із мерію скоординовуємо подальші наші дії відповідно до нагальності потреб.

Важливо тримати тісну комунікацію із районами області та громадами.

Планую виїхати особисто на логістичні центри. Все зібране розподілятимемо і на ЗСУ, і на Тероборону, пораненим, малозабезпеченим родинам, тим, хто зараз в укриттях. Волонтери вже це роблять.

Ми сильні - бо ми єдині!

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