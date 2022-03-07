Сирены начали выть около 9:15. Люди должны оставаться в укрытиях, пока не объявят "отбой" тревоги.

Кстати Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: обновленный список

Отметим, что Харьков с начала войны находится под безжалостными обстрелами россиян. Поэтому в этом городе особенно важно соблюдать правила. Это может спасти жизнь.

Параллельно с Харьковом воздушную тревогу объявили также в Николаеве.

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