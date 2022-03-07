Сирени почали вити близько 9:15. Люди мають залишатись в укриттях, поки не оголосять "відбій" тривоги.
До речі Де у Харкові можна отримати гуманітарну допомогу: оновлений список
Зауважимо, що Харків від початку війни перебуває під безжальними обстрілами росіян. Тому в цьому місті особливо важливо дотримуватись правил. Це може врятувати життя.
Паралельно з Харковом повітряну тривогу оголосили також у Миколаєві.
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