Автомобиль брендированный сетью "Посад". О судьбе водителя его информация была противоречива.
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ДТП в Харькове: у грузовика отвалилась кабина
На улице Большая Гончаровская в Харькове 18 августа люди стали свидетелями, как во время движения у грузовика отвалилась кабина.
- Мужчину зажало в оторванной кабине – спасатели вырезали его из металлической ловушки. 56-летнего пострадавшего доставили в больницу.
- Позже появилась информация, что водитель погиб – в частности, в телеграм-канале "Харьков LIVE". Впрочем, официального подтверждения этому нет.
Издание Vgorode уточнило в полиции Харьковской области подробности инцидента: там сообщили, что грузовик ТАТА после потери кабины выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2102.
Авария в Харькове с грузовиком: смотрите фото полиции, ГСЧС, издания Vgorode и телеграм-канала "ТруХа"
Другие резонансные ДТП, о которых стало известно 18 августа
- В Днепре на Полтавском шоссе произошло ДТП с участием 4 фур, погиб один из водителей.
- На Николаевщине водитель устроил смертельное ДТП, покинул людей и убежал.
- Также скрылся с места аварии со смертельным исходом водитель на Буковине – как оказалось, таможенник.