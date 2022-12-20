Рождественскую елку установили в метро. Подземка превратилась в настоящую новогодне-рождественскую сказку.
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Как выглядит елка в Харькове
Торжественное открытие елки в харьковском метро состоялось в День святого Николая. В подземку пришли многие, в частности, было много детей. Что наиболее трогает, так это счастливые дети, пришедшие на праздник, а не прятаться от российских ракет.
Открытие елки в Харькове: смотрите видео
А еще детей посетил и святой Николай. К слову, он записал короткое обращение к нашим воинам и отметил, что именно они волшебники и чудотворец в них верит. Как и вся страна.
Святой Николай обратился к украинским воинам: смотрите видео
Рождественская елка в Харькове / Фото Анны Черненко
Рождественские елки в Украине
На фоне полномасштабной войны в Украине многие города отказались от установления елок и торжеств. Однако во многих городах установили рождественские деревья, в частности:
- В Киеве главную елку страны установили на средства меценатов – на Софийской площади установили 12-метровую красавицу, на верхушке которой установили трезубец. Будут питать ее от генератора. Желающие могут подзарядить у главной елки страны свои гаджеты.
- Во Львове установили елку, которую передало городу предприятие "Рассвет". В городском совете сообщали, что его планировали срезать. Дерево росло на теплотрассе, поэтому его корни уничтожали сети.
- В Ивано-Франковске установили символическую елку, украшенную детскими рисунками.
- В Николаеве главную елку города сделали из маскировочных сеток и мешков с песком.
- В Хмельницком рождественскую елку установили на обломке российской ракеты С-300.