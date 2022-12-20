Різдвяну ялинку встановили у метро. Підземка перетворилася на справжню новорічно-різдвяну казку.

Цікаво У Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети С-300

Як виглядає ялинка у Харкові

Урочисте відкриття ялинки у харківському метро відбулося у День святого Миколая. У підземку прийшло чимало людей, зокрема, було багато дітей. Що найбільш зворушує, так це щасливі діти, які прийшли на свято, а не ховатися від російських ракет.

Відкриття ялинки у Харкові: дивіться відео

А ще до діток завітав і святий Миколай. До слова, він записав коротке звернення до наших воїнів і зазначив, що саме вони є чарівниками і чудотворець у них вірить. Як і вся країна.

Святий Миколай звернувся до українських воїнів: дивіться відео

Різдвяна ялинка у Харкові / Фото Анни Черненко

Різдвяні ялинки в Україні

На тлі повномасштабної війни в Україні чимало міст відмовилися від встановлення ялинок та від урочистостей. Однак у багатьох містах таки встановили різдвяні дерева, зокрема: