Різдвяну ялинку встановили у метро. Підземка перетворилася на справжню новорічно-різдвяну казку.
Цікаво У Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети С-300
Як виглядає ялинка у Харкові
Урочисте відкриття ялинки у харківському метро відбулося у День святого Миколая. У підземку прийшло чимало людей, зокрема, було багато дітей. Що найбільш зворушує, так це щасливі діти, які прийшли на свято, а не ховатися від російських ракет.
Відкриття ялинки у Харкові: дивіться відео
А ще до діток завітав і святий Миколай. До слова, він записав коротке звернення до наших воїнів і зазначив, що саме вони є чарівниками і чудотворець у них вірить. Як і вся країна.
Святий Миколай звернувся до українських воїнів: дивіться відео
Різдвяна ялинка у Харкові / Фото Анни Черненко
Різдвяні ялинки в Україні
На тлі повномасштабної війни в Україні чимало міст відмовилися від встановлення ялинок та від урочистостей. Однак у багатьох містах таки встановили різдвяні дерева, зокрема:
- У Києві головну ялинку країни встановили за кошти меценатів – на Софійській площі встановили 12-метрову красуню, на верхівці якої встановили тризуб. Живитимуть її від генератора. Охочі можуть підзарядити біля головної ялинки країни свої ґаджети.
- У Львові встановили ялинку, яку передало місту підприємство "Світанок". У міській раді повідомляли, що її планували зрізати. Дерево росло на теплотрасі, тому його коріння нищило мережі.
- В Івано-Франківську встановили символічну ялинку, яку прикрасили дитячими малюнками.
- У Миколаєві головну ялинку міста зробили з маскувальних сіток та мішків з піском.
- У Хмельницькому різдвяну ялинку встановили на уламку російської ракети С-300.